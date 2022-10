Capelli: come renderli sani e forti nel cambio di stagione

In autunno non è semplice aver a che fare con la continua caduta di capelli, soprattutto dopo lo stress estivo. Ecco come renderli sani e forti nel cambio stagione.

L’estate ha stressato i capelli e con l’arrivo dell’autunno se ne perdono in continuazione. I mesi del cambio di stagione sono proprio quelli del rinnovo della chioma, quindi è una cosa naturale veder cadere i capelli. Ecco che l’autunno è il periodo giusto per rinforzarli e rinsanirli. Ecco come fare.

I capelli hanno bisogno di un’alimentazione sana e con il giusto apporto nutritivo. Nella tua dieta non devono mancare soprattutto nei periodi critici degli integratori specifici. Obbligatorie le proteine, perché il capello è composto maggiormente da cheratina, una proteina. In tavola devono esserci proteine di origine animale, come quelle da pesce azzurro, uova e pollame magro. Poi le vitamine del gruppo B per prevenire la caduta dei capelli (B3, B5 e B8). Si trovano in cereali integrali, soia e legumi. La vitamina E, essenziale per la salute cutanea e dei capelli, è presente in frutta a guscio, olio e semi. Fondamentali sono selenio, zinco e rame, che rafforzano i capelli, rinnovandoli. Questi sali minerali sono contenuti in carne, pesce, molluschi, latte e cereali integrali. Utili anche integratori che ne siano ricchi.

In autunno i capelli si devono trattare con prodotti non aggressivi e lavandoli non più di 2-3 volte alla settimana. L’acqua deve essere tiepida e attenzione al phon, che deve essere tenuto lontano di 25 cm, senza temperature eccessive. Il massaggio del cuoio capelluto è consigliabile quotidianamente per rivitalizzare la chioma.

L’indebolimento e l’eccessiva perdita di capelli sono causati spesso da stress e da una vita insana. Cercare anche di limitare lo stress per riprendere la giusta carica e fare movimento all’aria aperta. Consigliabile dormire 7-8 ore a notte per permettere ai capelli di rigenerarsi. Smettere di fumare è importante perché il fumo può peggiorarne la caduta.