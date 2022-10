Aereo: le 7 compagnie indicate per i bimbi

La selezione per i viaggi aerei in compagnia dei più piccoli. Ecco le tariffe ridotte o scontate, accessori per divertirsi lungo il viaggio e servizi aggiuntivi.

Non tutte le compagnie aeree garantiscono servizi dedicati ai più piccoli. Alcune addirittura non offrono nessuna agevolazione di tariffa o accortezza per le famiglie. Ecco che SimpleFlying è la piattaforma del settore che ha riunito le 7 migliori compagnie aeree per viaggiare con i più piccoli e in famiglia.

Una è Air Canada che permette tariffe scontate e diversi accessori a bordo con inclusa una zona check-in familiare. Sui voli domestici i bambini sotto i 2 anni viaggiano gratis e sui voli fra Canada e America si pagano solo le tasse. Sui voli internazionali i biglietti per i bambini ammontano al 10% di quelli degli adulti. Superiori ai due anni di età pagano la stessa tariffa sui voli domestici e Canada-Usa e una scontata, fino ai 12 anni, sulle tratte internazionali. Non si paga niente con la scelta di posti accanto a bambini fino a 14 anni. Questi ricevono in consegna libri e un tag speciale per il bagaglio.

Poi c’è la Ana Airlines giapponese con tariffe ridotte e servizi vari per i bambini. Fino all’età di 2 anni viaggiano al 10% della tariffa degli adulti, mentre i bambini più grandi al 75%, se occupano una poltrona. Sui voli internazionali poi vengono introdotti pasti per bambini più piccoli e più grandi, inclusi giocattoli e pannolini. Poi al terzo posto c’è Emirates: fino a due anni i piccoli volano con gli sconti, se in braccio ad adulti o in culla. Per l’età fra i 2 e gli 11 anni devono per forza viaggiare su una poltrona sempre con uno sconto. A bordo sono disponibili latte in polvere e liquido, pasti speciali per i più piccoli a richiesta.

C’è la compagnia Etihad che permette uno sconto sotto i 2 anni di età e pasti dedicati. I bambini fra i 3 e gli 8 anni ricevono una coperta di pile. Quelli fra i 9 e i 13 uno zaino Scooby-Doo e una custodia per il passaporto, ma anche cartoni animati e film. La Japan Airlines fa viaggiare i bambini al 10% delle tariffe degli adulti. Quelli fra i 2 e gli 11 anni al 75% del prezzo dei genitori. Inoltre, sono presenti giocattoli, coperte e altri servizi di intrattenimento.

Al sesto posto Lufthansa, dove i neonati viaggiano gratis nei voli interni e pagano il 10% sulle altre rotte. La poltrona costa il 75% di quella per gli adulti riguardo ai bambini fra i 2 e gli 11 anni. Inoltre, dà la disponibilità di culle sui voli a lungo raggio. Curioso è la consegna di un diario di bordo che i bambini ricevono in volo. Se lo avranno riempito con un certo numero di voli, allora avranno un certificato celebrativo. All’ultimo posto Qantas, in cui i neonati viaggiano gratis nel paese pagando il 10% sulle tratte internazionali. I piccoli ricevono anche un dispositivo per disegnare a forma di finestrino con libri per attività ed esercizi.

La compagnia Ita, infine, accoglie i bambini con un kit per quelli dai 2 ai 12 anni che viaggiano su voli intercontinentali. Il kit prevede una mascherina per gli occhi, uno spazzolino da denti e dentifricio, calzini antiscivolo, cuffie, game book e matite colorate. Sussiste un certificato celebrativo del battesimo dell’aria. Le culle sono presenti in tutte le tratte intercontinentali, ci sono pasti speciali su prenotazione e la sala Young allo scalo di Roma Fiumicino. I bambini fino a 2 anni non compiuti viaggiano con la tariffa “infant”, se accompagnati in braccio. Se usano un seggiolino omologato per auto, allora possono comprare un posto in più con tariffa “child”.