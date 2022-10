Offerte Amazon: smartphone Nothing Phone (1) in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto il Nothing Phone (1) ad un prezzo davvero interessante.

Le offerte Esclusive Prime di Amazon di oggi ci portano in super sconto il Nothing Phone (1), smartphone proposto dalla nuova azienda di Carl Pei (OnePlus) che nasconde tante interessanti funzioni. L’offerta permette di acquistare questo prodotto con uno sconto del 14%, pagandolo quindi solo 429€ invece di 499€.

Si tratta dello sconto più grande e parliamo della versione da 8GB di RAM e 128GB di Memoria, mentre gli altri due (8GB di RAM e 256GB di Memoria, e 12GB di RAM e 256GB di Memoria) sono meno scontati, ma sempre in offerta. In tutti e tre i casi, la colorazione è nera.

Il Nothing Phone (1), oltre che a vantare un ottimo prezzo per le specifiche, ha tante interessanti funzioni come la Glyph Interface: un nuovo modo di comunicare composto da schemi luminosi unici che indicano chi sta chiamando, segnalano le notifiche delle app, lo stato di ricarica e altro ancora.

A proteggere lo smartphone fronte e retro ci pensa poi il Gorilla dual-side, così da evitare graffi e danneggiamenti sia sul display che sul retro dello smartphone, dove trovano spazio tutte le luci. Non mancano infine le due fotocamere 50MP.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.