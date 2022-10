Offerte Amazon: Nintendo Switch Lite Blu disponibile in forte sconto con le Esclusive Prime

Grazie alle offerte Esclusive Prime di Amazon è possibile acquistare Nintendo Switch Lite a un prezzo che risulta alquanto scontato, e permette di mettere mano sulla console in maniera alquanto conveniente, visto l’offerta che attualmente risulta disponibile e di cui è facile approfittare.

Il prodotto di Nintendo, che attraverso la pagina ufficiale può essere acquistato in ognuna delle colorazioni disponibile, vede in quella blu il prezzo maggiormente conveniente, il quale nello specifico ammonta a 186,90€, con una riduzione rispetto al totale che è esattamente del 15%.

Di sicuro un’offerta da non lasciarsi scappare per quel che concerne la console portatile facente parte della famiglia di Nintendo Switch, la quale oltre che con il modello OLED ha avuto modo di arricchirsi grazie a questa versione maggiormente economica pensata per gli utenti che non sfruttano le potenzialità del dock realizzato da parte della compagnia.

Attraverso il link che potete vedere qui di seguito avrete quindi modo di accedere alla pagina ufficiale del prodotto sulla piattaforma di Amazon per poter mettere mano su uno dei modelli di Nintendo Switch Lite che risulta in forte sconto prima che quest’ultimo finisca.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.