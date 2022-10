Offerte Amazon: Samsung Galaxy Z Flip4 in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto lo smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 di colorazione Blue ad un prezzo davvero interessante: si tratta di soli 812,98€, contro il prezzo iniziale di 1.149€.

Partiamo con il parlare della fotocamera di questo dispositivo: la FlexCam di Galaxy Z Flip4 sfrutta gli angoli del tuo smartphone 5G per catturare foto, selfie e video. Con Scatto Rapido puoi scattare un selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente da Cover Screen senza aprire lo schermo.

Parlando invece di potenza, il potente processore da 4 nm e la batteria da 3.700 mAh dello smartphone permettono ore e ore di utilizzo, e la ricarica rapida da 25W entra in gioco quando tutta quell’autonomia si esaurisce.

La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il tuo smartphone in poco tempo. Se poi foste in dubbio per il discorso del potersi piegare, Galaxy Z Flip4 è costruito per resistere grazie all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus +, la cerniera protetta in Armor Aluminium e un livello di resistenza IPX8.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.