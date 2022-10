Offerte Amazon: Harry Potter Hogwarts Express 4K in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto un cofanetto davvero speciale legato alla serie di Harry Potter: questa raccolta, racchiusa dentro il fantastico treno che porta a Hogwarts, è venduta a 129,99€ per le offerte Esclusive Prime di Amazon di oggi e domani.

Lo sconto applicato su questa collezione permette di portarsi a casa ad un prezzo vantaggioso questa edizione speciale al suo prezzo minimo. Il treno per Hogwarts Express è realizzato in cartone pesante ed ha queste dimensioni: Lunghezza 448mm – Larghezza103mm – Altezza 180mm.

La carrozza passeggeri contiene 25 dischi: tutti gli 8 film della serie Harry Potter sia in 4K che in Blu-ray, 8 Blu-Ray con spettacolari contenuti speciali e il Blu-Ray Magical Movie Mode. Contiene anche oggetti da collezione aggiuntivi tra cui una replica del biglietto del treno per Hogwarts e 2 libretti di 32 pagine ciascuno.

Molto interessante infine per gli appassionati, all’interno troverete anche la Replica del biglietto dell’espresso per Hogwarts, e un booklet Behind the Scene.

