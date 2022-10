Gotham Knights: nuovo trailer dedicato ai contenuti della Deluxe Edition

Mancano solo pochi giorni all’arrivo di Gotham Knights e Warner Bros.Games ha pubblicato un nuovo trailer per presentare i contenuti della Deluxe Edition del gioco, disponibile già dal lancio. La Deluxe Edition di Gotham Knights include il gioco ed il Pacchetto Visionario, un DLC che comprende nuove skin per i quattro protagonisti, componenti di recupero, attrezzatura potenziata e tanto altro ancora. Vediamo il filmato:

Di seguito i contenuti del Pacchetto Visionario di Gotham Knights:

Trasmogrificazione esclusiva “Vigilante della notte di Jim Lee”

Tuta “Of the Future”, ispirata all’universo di Batman of the Future

Componenti di recupero per costruire nuova attrezzatura

Attrezzatura potenziata

Emote esclusiva

3 colorazioni esclusive per le tute: Zur-En-Arrh Ultra, Ghiaccio cromatico, Omaggio ad Asylum.

Vi ricordiamo che la Deluxe Edition di Gotham Knights sarà disponibile in formato fisico e digitale al prezzo di 94,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 79,99 euro per la versione PC.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 per PS5, Xbox Series X/S e PC.