Frigorifero: utilizzarlo in un’ottica di risparmio

Risparmiare è diventato necessario, si può quindi utilizzare il frigorifero in modo intelligente per evitare gli sprechi e il pagamento di bollette salate.

Se si sente il termine bollette, non si può non pensare al fatto che ormai sono diventate salatissime e stanno diventando un vero problema. Oggi diventa, dunque, sempre più difficile far fronte alle varie spese quotidiane e ai vari pagamenti, la cui scadenza desta non poca preoccupazione.

Si parla proprio del pagamento delle bollette perché ormai sono arrivate alle stelle e non riusciamo quasi più a pagarle. Ecco che è diventato necessario risparmiare.

Il risparmio come passo utile: l’utilizzo del frigorifero

Negli ultimi tempi la necessità di dover risparmiare sulle bollette è diventata primaria. Con la questione dei rincari e dell’aumento dei costi, diviene, dunque, utile quanto necessario comprendere come evitare gli sprechi. E chi non vuole riuscire a farlo!

La bolletta dell’energia elettrica senz’altro spaventa ed è un incubo che si somma agli altri consumi divenuti ormai un problema. In casa, inoltre, sono presenti vari dispositivi che si alimentano proprio grazie all’elettricità. Tra questi c’è anche il frigorifero che, per necessità, non può essere neanche spento a lungo.

Probabilmente, potrà sembrare strano ma ci sono dei trucchi che possono consentire di risparmiare sull’elettricità utilizzando il frigorifero in modo intelligente. In questo articolo si cercherà di mostrarne qualcuno.

Frigorifero: amore e odio infinito

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati in casa e infatti è acceso per la maggior parte del tempo. Non c’è da stupirsi, dunque, se sul totale della bolletta dell’energia elettrica, l’utilizzo del frigorifero incide per il 10%-20%.

Sicuramente il motivo di ciò è da rintracciare nel fatto che questo elettrodomestico è acceso praticamente sempre, sia di giorno sia di notte. E non possiamo fare altrimenti, questa è la realtà. Con il frigorifero è un “odi et amo” infinito, lo si ama e lo si odia, ma certamente non se ne può fare a meno.

Mentre per altri elettrodomestici diviene piuttosto semplice comprendere come limitarne l’utilizzo, per il frigorifero lo è meno. Esso non può essere spento, altrimenti si andrebbe incontro alla perdita del cibo. Inoltre non può neanche essere ravviato.

E quindi come si può limitarne il consumo? Ecco qualche consiglio per rispondere a questa domanda che è più che normale porsi.

Impostare la temperatura giusta: primo consiglio

Un primo consiglio che bisogna accogliere quando si tratta di risparmio di energia elettrica riguarda sicuramente la temperatura. Il frigorifero, infatti, permette di impostare varie temperature che quindi determinano anche varie potenze di “freddo”.

Il consiglio è quello di impostare la temperatura tra 1° e 4° mentre quella del congelatore è di -18°. Questo piccolo accorgimento permette di risparmiare un bel po’. Ed infatti si è visto che una temperatura più bassa anche di un grado di quella indicata determina un consumo maggiore del 5%.

Usa lo spazio in modo intelligente: altro consiglio utile

Altro elemento importante è sicuramente lo spazio all’interno del frigorifero. Come usarlo in modo intelligente? Sarebbe molto intelligente cercare di non sovraccaricarlo con troppo cibo in quanto così non circola aria nel frigorifero stesso. Inoltre è consigliabile lasciare spazio anche tra il cibo.

Molto utile è evitare di riempire troppo il ripiano superiore in quanto è da lì che scende il freddo. Oltre ciò bisogna prestare attenzione a non lasciare liquidi aperti in quanto ciò crea umidità. Essa crea sovraccarico di lavoro per il compressore. Inoltre è utile anche non inserire cibi troppo caldi ma lasciarli raffreddare.

Classe energetica: cosa sappiamo a tal riguardo?

Un elemento che non può essere sottovalutato è quello della classe energetica. Quando bisogna acquistare un frigorifero nuovo o quando si vogliono ridurre i costi, è importante e consigliabile scegliere la classe A+. Questa classe energetica, infatti, permette di risparmiare anche fino al 60% in meno rispetto alle classi energetiche più vecchie, ad esempio la classe G.

Oggi, però, non si ritrova più la dicitura A+ ma si può trovare la classe D, che corrisponde alla vecchia A+++. Importante in tal senso è ricordare che ci sia una dicitura con la A, B, C oppure la D.

Grandezza del frigo: caratteristica da tenere presente

Altro elemento importante che bisogna considerare se si vuole risparmiare sulla bolletta è la dimensione del frigorifero. Spesso, infatti, si scelgono frigoriferi molto grandi per un’eventualità o un’ipotesi di utilizzo e alla fine non servono come previsto. E i risultati possono essere non proprio negativi.

Un frigorifero grande, infatti, richiede più energia per raffreddare gli alimenti. Ecco che quindi dovrebbe essere scelto un frigorifero della dimensione giusta e che deve o dovrebbe essere calibrato in base al nucleo familiare. Se si vive da soli è bene scegliere un frigo più piccolo come può essere quello a due ripiani. Se si vive in tanti, come 4 o 5 persone, si può scegliere anche uno a 4 piani che quindi accolga la spesa per tutti.

Bisogna dunque tener conto anche di questi aspetti che non sono certo da sottovalutare, se si parla di risparmio. E oggi, si sa, risparmiare è diventata una priorità per tutti noi.