Spesa: consigli da seguire quando si abita da soli

Organizzarsi in termini di spesa quando si vive da soli non è così facile. Ecco alcuni consigli per semplificare gli acquisti degli alimenti.

Il momento della spesa rappresenta un vero e proprio problema in quanto, spesso, si è molto indecisi riguardo cosa dover acquistare. O ancora, riguardo cosa non dover acquistare. Il più delle volte ci si chiede proprio questo quando si ha il carrello proprio lì davanti.

La difficoltà che molti riscontrano, per esempio, può riguardare il dosaggio delle quantità, in quanto spesso si acquista molto e si butta molto cibo inutilizzato. Un altro problema si può riscontrare quando si vive in una famiglia numerosa che richiede degli acquisti di cibo elevati o comunque frequenti.

Vivere da soli: che cosa comporta?

Il vero dilemma si ha però quando si vive da soli, in quanto da single è difficile comprendere cosa acquistare e in che quantità. Frequentemente si fa una spesa molto ridotta con la conseguenza di doversi recare tante volte al supermercato. Oppure si acquista troppo e si spreca del cibo inutilmente.

Come poter quindi organizzare al meglio la spesa quando si vive da soli? Come ridurre gli sprechi e come agire per evitare di acquistare troppo poco e frequentemente? Nell’articolo, proprio qui di seguito, verranno dati dei consigli pratici a riguardo, così da evitare sprechi di cibo o di tempo.

Andare al supermercato in modo programmato: primo passo da seguire

Un primo consiglio che si può seguire per evitare sprechi di cibo, di tempo e denaro è quello di andare al supermercato in modo programmato. Quando si vive da soli, tendenzialmente, è necessario andare al supermercato due volte a settimana, soprattutto se si tratta di acquistare alcuni alimenti deperibili.

La frutta e la verdura, ad esempio, vanno acquistate in modo programmato e consumate entro un arco di tempo limitato, vediamo il motivo.

Può apparire strano perché si pensa che alcune verdure o tipi di frutta si mantengano bene in frigo anche per molto tempo ma, in realtà, non è così. Quello che accade, infatti, è che molti di questi alimenti perdano le loro proprietà nutrizionali con il tempo, anche se conservate rigorosamente in frigo. È il caso di verdura e frutta che contengono vitamina C e sono soggette a perdere le proprietà nutrizionali anche quando sono in frigo. Ovviamente, questo si verifica se vi restano per molto tempo.

Quello che bisogna fare, dunque, è una spesa programmata di frutta e verdura soprattutto per quanto riguarda la quantità. È inutile acquistare molto se poi non verrà consumato nell’arco di 4 o 5 giorni. È preferibile piuttosto recarsi al supermercato quando la frutta e la verdura acquistata precedentemente è davvero terminata. Questo è un primo consiglio su come organizzare al meglio la spesa quando si abita da soli.

Programmazione dell’alimentazione: secondo step

Un’altra mossa estremamente intelligente è quella di programmare ogni pasto ad inizio settimana. Ad esempio, potrebbe essere utile programmare e appuntare ciò che si mangerà ogni giorno, sia a pranzo sia a cena.

Può risultare un’azione complessa da fare o anche solo da pensare, ma permette davvero di risparmiare tempo e soldi. Provare per credere. Avendo un programma per tutta la settimana, infatti, si può acquistare solo il necessario e nelle quantità desiderate e davvero necessarie.

In questo modo si eviterà di vagare tra gli scaffali del supermercato e di lasciarsi “incentivare” da promozioni e offerte varie che sembrano accattivanti. Questo tipo di organizzazione porta anche a non perdere tempo nel pensare a ciò che bisogna mangiare: c’è solo da guadagnare, insomma.

Congelare ciò che si può: terzo consiglio da seguire

Molte volte, quando ci si reca al supermercato si vedono delle offerte che appaiono come “imperdibili”. Quello che si può fare mentre si osservano queste offerte è procedere all’acquisto e poi al congelamento delle quantità in eccesso. Ovviamente ciò non si può fare con tutti gli alimenti, ma sono tanti quelli che si possono congelare. Ad esempio, si può congelare la carne, soprattutto se appena acquistata, o anche i legumi cotti.

Questo può essere utile anche in altri casi come quando si prepara qualcosa in più rispetto a ciò che si mangerà davvero. Per evitare di gettare l’eccesso o di mangiarlo per molti giorni di seguito, si può congelare così che sarà già pronto in futuro. O per quando se ne avrà voglia.

Lista della spesa: quarto consiglio utile

È importante anche saper organizzare la propria spesa facendo ben attenzione a ciò che si ha già nel frigo o nella dispensa. Conviene, quindi, programmare il menù settimanale guardando ciò che si ha già e che magari sta per scadere.

Una volta osservato ciò che è già in casa, si può fare una lista di quello che manca così da consumare gli alimenti di cui si dispone. Anche questo può essere un ulteriore consiglio prezioso che può facilitare la gestione della spesa di chi vive da solo e non vuole sprechi inutili. Passi organizzati ma efficaci, da seguire in maniera regolare.