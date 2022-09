Spesa: si risparmia lasciando il cellulare a casa

Se hai lo smartphone in mano potresti pagare più del 40% in più sullo scontrino della spesa. Un recente studio scientifico lo attesta.

Oggi possiamo attuare tanti metodi per risparmiare, visto il periodo difficile di rincari su bollette e aumenti sugli acquisti. Un’altra tecnica da attuare insieme ai molti stratagemmi già attuati è risparmiare sulla spesa al supermercato. Un recente studio scientifico lo attesta: basta lasciare lo smartphone a casa, perché ci distrae così tanto da farci riempire il carrello con cose inutili. Si arriva a spendere oltre il 40% in più del dovuto.

I ricercatori hanno usato degli occhiali speciali per controllare il movimento degli occhi di un campione di 500 persone. I risultati dell’esperimento hanno rivelato che coloro senza smartphone hanno fatto la spesa in modo più veloce e soltanto con il necessario. Gli studiosi dell’Università di Batch attestano la difficoltà di scegliere fra una miriade di prodotti diversi e marchi differenti. Così è meglio fare una lista e avere una certa concentrazione per poter acquistare solo i prodotti necessari.

Con lo smartphone invece abbiamo continue distrazioni come notifiche dai social e la concentrazione non è fattibile. Iniziamo così a vagare per il supermercato senza avere chiaro cosa davvero ci è utile. La nostra attenzione viene attirata da prodotti inutili che alla fine riempiono il carrello regalandoci uno scontrino più che salato. Lasciare il cellulare a casa è la cosa migliore da fare. Al posto dello smartphone è preferibile portare la lista della spesa in modo da evitare qualsiasi spreco!