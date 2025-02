Al giorno d’oggi chi è che non fa la spesa online? Che sia una pizza, un panino, un intero pranzo o un’intera cena, tutti almeno una volta abbiamo fatto un ordine online. Sono tante le app di cibo che permettono di effettuare la spesa online e la maggior parte di queste sono ben curate, ben organizzate ed efficienti.

Un gruppo di ricercatori con a capo la nutrizionista e ricercatrice in materia di salute pubblica Melissa Fernandez ha portato avanti uno studio centrato su come le piattaforme digitali vanno ad influenzare le abitudini di acquisto alimentare. I ricercatori hanno cercato di individuare i possibili benefici della spesa online per la salute.

La spesa online sta cambiando le abitudini alimentari di persone di varie età

I ricercatori in questione hanno intervistato 34 partecipanti tutti di età compresa tra i 16 ed i 60 anni, scoprendo che le motivazioni che portano ad ordinare cibo online sono poi le stesse per tutte le fasce d’età. Quali? Sicuramente il tempo e la comodità.

Emerge da questo studio però che le app possono rendere più facile trovare dei cibi sani ed anche quelli meno sani, insomma tutto sta a come si vuole utilizzare la piattaforma. La nutrizionista Fernandez sottolinea come non bisogna sentirsi in colpa se di tanto in tanto si cede alla tentazione di ordinare online quando si ha poco tempo a disposizione o semplicemente poca voglia di mettersi ai fornelli.

La Fernandez aggiunge che la spesa online può essere una valida alternativa alla spesa di persona per i lavoratori ed i giovani genitori che ogni giorno hanno poi poco tempo a disposizione. Ad ogni modo, nel presentare il suo studio la Fernandez sponsorizza i kit per la preparazione dei pasti freschi, come HelloFresh, Goodfood e Chefs Plate che offrono ingredienti freschi, con tanto di ricetta e condimenti ideali per preparare un ottimo pasto gustoso, colorato e soprattutto nutriente. Questi kit costano poco più del fast food o della consegna dei comuni generi alimentari, ma sicuramente più economici di andare a mangiare fuori al ristorante.