PlayStation Plus Premium: disponibile ora la versione di prova di Dying Light 2 per PS5 e PS4

Da ora, se siete abbonati a PlayStation Plus Premium potete avere accesso alla versione di prova di Dying Light 2. A differenza dei tier Essential ed Extra, l’abbonamento Premium offre anche un catalogo in costante evoluzione con diversi giochi in prova gratuita, e ora, subito dopo le recenti aggiunte della demo di Steelrising, è arrivato anche Dying Light 2.

Explore The City by day and evade the deadly nightlife in Dying Light 2.

A 3-hour Game Trial is available to PlayStation Plus Premium members: https://t.co/kaxFC16yTn pic.twitter.com/VoZBXrjufT

— PlayStation (@PlayStation) October 7, 2022