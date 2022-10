Offerte eBay: Samsung Galaxy Fold 4 256GB in super sconto

Le offerte eBay di oggi ci portano in super sconto un Samsung Galaxy Fold 4 di colore nero: si tratta di un taglio di prezzo assurdo per questo telefono, soprattutto considerato il prezzo iniziale, molto alto, e l’uscita recente. Per acquistare il prodotto, vi invitiamo a cliccare su questo link.

Il prodotto è infatti venduto a 1.259,90 euro, un taglio del 33% dal prezzo originale di 1.879 euro: si tratta di uno sconto che si avvicina al metà prezzo, e parliamo della versione nera da 256GB. Lo sconto è disponibile solo su questa versione, e non sappiamo quanto ancora rimarrà attivo visti i pochi pezzi disponibili. Il prodotto è venduto da eshopping.srl, venditore con 77342 feedback e una positività del 99,5%..

Le cornici ottimizzate e la fotocamera ancora più nascosta sotto il display da 7,6 pollici dello smartphone dual sim, ti consentono di avere uno schermo più ampio, senza ostacoli tra te e i tuoi contenuti. La barra delle applicazioni inoltre permette di avere una navigazione rapida per quando serve passare da una finestra all’altra in modo veloce.

Grazie alla fotocamera grandangolare da 50 MP, anche gli scatti più veloci diventano capolavori ad alta risoluzione. Presente anche lo Space Zoom 30X e una telecamera con teleobiettivo e zoom ottico 3x.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.