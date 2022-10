Offerte eBay: Dead Space per PS5 e Xbox preordinabile in sconto

Le offerte eBay di oggi ci portano in super sconto i preordini di Dead Space, il remake del primo capitolo della saga di Visceral Games, ad un prezzo fantastico. Si tratta di uno sconto eccezionale che vi farà preordinare questo gioco sotto i 50€.

Dead Space Remake è il rifacimento del celebre capolavoro di Visceral Games. Il gioco propone una nuova grafica, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio per Isaac (nell’originale non parlava) e tutta una serie di miglioramenti del gameplay.

Il gioco è venduto da gamesemovieshop, un venditore che sul proprio negozio presenta moltissimi sconti (tra preordini e offerte), e che ha 8759 feedback, con una percentuale di positivi del 99,6%, un valore molto affidabile e che permette di acquistare a cuor leggero da questo venditore (magari anche in massa).

Il venditore rende disponibile anche il reso con rimborso a 30 giorni, così da poter rimandare indietro il prodotto in caso di qualunque problema. Ricordiamo infine che la versione Xbox non è compatibile con la Series S, visto che la console in questione non presenta un lettore Blu-ray capace di leggere i dischi in questione.

