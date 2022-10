Offerte Amazon: Zaino PlayStation Grigio ad un ottimo prezzo

Su Amazon oggi è disponibile ad un ottimo prezzo uno zaino a forma di PlayStation utile come porta PC o per portare oggetti di vario tipo. Lo zaino della Difuzed, noto brand per la produzione di articoli del mondo pop e nerd, è venduto a 42,99€, prezzo scontato del 29% in confronto al prezzo iniziale di 60,89€.

Lo stile dello zaino richiama quello della prima PlayStation: con tanto di stessa colorazione, la parte frontale raffigura la console nella sua interezza, con tanto di pulsanti per aprire lo sportellino per i CD, quello di accendimento/spegnimento e il tasto reset.

Esteticamente davvero bello, in realtà lo zaino è anche molto funzionale: esso possiede infatti uno scomparto principale con cerniera e tasca in velcro, tasca in rete, gancio per cappotto e spallacci con regolatori.

Il claim del prodotto lasciato da Difuzed recita quanto segue: “Se ami PlayStation allora vorrai possedere questo fantastico zaino con licenza ufficiale che ha un motivo “controller”. Realizzato con materiale di alta qualità con cuciture professionali, questo prodotto con licenza ufficiale è stato ispirato da Sony.” Ricordiamo che il brand vende tanti prodotti legati al gaming, vi basterà seguire la pagina prodotti per scoprirli.

