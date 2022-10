Daredevil: la clip che mostra il personaggio in She-Hulk ci rivela il suo futuro nell’MCU

Ecco la clip di She-Hulk in un cui compare il Daredevil di Charlie Cox. Cosa ci rivela il filmato sulla serie TV Daredevil: Born Again?

Da poco è stata rivelata una clip di She-Hulk che mostra il personaggio di Jennifer Walters confrontarsi per la prima volta con Daredevil. Il character che viene presentato nel filmato ha un costume differente rispetto a quello indossato da Matt Murdock nella serie TV di Netflix, anche se l’interprete è lo stesso Charlie Cox. Questo spunto ci permette di approfondire ciò che sarà in continuità e le differenze tra il telefilm visto su Netflix ed il Daredevil: Born Again di Disney+.

Questa è la clip che mostra Daredevil confrontarsi con Jennifer Walters in She-Hulk. Si tratta di un momento molto atteso degli appassionati e di cui si è parecchio discusso sul web, tra immagini di anteprima ed attesa per la puntata.

He's back! Watch Daredevil make his highly-anticipated return to the MCU in a sneak peek at an all new episode of #SheHulk. https://t.co/51ehlVRUDh pic.twitter.com/pzSyWuXL6q — Entertainment Tonight (@etnow) October 5, 2022

Dai pochi secondi della clip che possiamo notare come il nuovo Daredevil sia più improntato verso la battuta e l’umorismo in stile Marvel Cinematic Universe, piuttosto che sull’oscurità ed il tono più drammatico della serie Netflix. Parlando proprio di un telefilm e di un character più leggeri lo stesso Charlie Cox ha dichiarato:

Se volessero fare una versione PG di Daredevil cercherei di lavorare in un modo da renderla coerente con ciò che ho fatto fino ad ora. Magari ci sarà meno sangue, o sarà smorzato altro, però io sono pronto per fare questa cosa.

Anche se, successivamente, ha aggiunto:

I fumetti di Daredevil sono il massimo quando sono collocati in situazioni più oscure, e la run di Bendis/Maleev è la migliore. Però non possono non dire che Daredevil funzionerebbe anche come PG, come è nel caso di Spider-Man.

E proprio parlando di Spider-Man, abbiamo visto per la prima volta comparire Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe nel film Spider-Man: No Way Home. Si è trattata di una piccola apparizione in cui però abbiamo visto un character decisamente più “leggero” rispetto alla serie Netflix.

Inoltre, anche il Kingpin di Vincent D’Onofrio è apparso in Hawkeye, ed in questo caso, trattandosi di un villain, la produzione si è trovata di fronte alla quasi impossibilità di alleggerire i toni del character. E tutto ciò ha contrastato con il mood da action-comedy della serie con Clint Burton protagonista.

Cosa ci sarà d’aspettarsi da Daredevil: Born Again? Di certo vedremo una serie più simile ai toni dell’MCU, ma, considerando che parliamo di un telefilm diviso in 18 episodi di sfumature ce ne saranno diverse. Daredevil: Born Again sarà una serie composta da ben 18 episodi, un numero decisamente alto, ancora più rispetto al telefilm Netflix che ne contava 13 a stagione. Il Daredevil di Charlie Cox comparirà anche nella serie Echo, e farà da doppiatore nella serie animata Spider-Man: Freshman Year. A sviluppare il telefilm su Daredevil ci saranno Matt Corman e Chris Ord.