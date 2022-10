Project Hadar, la nuova IP di CD Projekt RED sarà un RPG

CD Projekt RED ha diffuso qualche nuova informazione sulla sua nuova IP Project Hadar, svelando che sarà un RPG, esattamente come The Witcher e Cyberpunk 2077. Stando a quanto riferito nel corso della conferenza finanziaria di ieri, Projekt Hadar sarà un titolo completamente inedito ed originale, a differenza delle produzioni precedenti del team che erano basate su franchise già affermati.

CD Projekt’s first original IP, which is codenamed ‘Hadar’, will be another RPG series from the Witcher and Cyberpunk developerhttps://t.co/r1wFs0annQ pic.twitter.com/PPiYyFhtTE

