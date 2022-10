Offerte Amazon: Dead Space Remake per PC e Xbox Series X/S preordinabile in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto il preordine di Dead Space Remake, in versione PC e Xbox Series X/S.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di Dead Space Remake per PC e Xbox Series X|S. La versione PC del gioco è preordinabile in sconto al prezzo di 50,41 euro, mentre la versione Xbox è preordinabile al prezzo di 67,22 euro. Si tratta di uno sconto di circa 9 euro per la versione PC e 12 euro per quella Xbox.

Dead Space Remake è il rifacimento del celebre capolavoro di Visceral Games. Il gioco propone una nuova grafica, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio per Isaac (nell’originale non parlava) e tutta una serie di miglioramenti del gameplay.

Potete accedere ai link qui sotto per approfittare dello sconto sul pre-order di Dead Space Remake per PC ed Xbox Series X/S. Ricordiamo che il preordine è a prezzo minimo garantito. Ciò vuol dire che in caso di ulteriori sconti, questi saranno applicati automaticamente all’ordine senza dover seguire l’andamento del prezzo.

