CD Projekt RED: il multiplayer sarà presente nella maggior parte dei nuovi progetti dello studio

Nel corso della giornata di ieri, CD Projekt RED ha svelato i suoi piani per quanto riguarda il futuro di The Witcher e i suoi prossimi progetti. Tramite i suoi canali social, la compagnia ha sottolineato che la maggior parte dei suoi prossimi titoli includerà una modalità multiplayer.

Introdurremo il multiplayer nella maggior parte dei nostri nuovi giochi per arricchire l’esperienza single player – si legge nel tweet di CD Projekt RED

Il tweet non riporta altre informazioni, ma l’impressione generale è che l’intenzione del team sia quella di focalizzarsi maggiormente sul multiplayer, ma piuttosto di introdurre dei componenti multigiocatore a supporto dell’esperienza single player, senza andare di fatto a snaturare la natura del progetto.

Tra le altre cose, ieri CD Projekt ha annunciato anche Project Sirius, uno dei due spin-off ambientato sempre nello stesso universo narrativo già esplorato nei precedenti giochi e sviluppato da Molasses Flood. Il titolo appunto è stato descritto come “un gioco che offrirà un gameplay basato sul multiplayer a fianco di una classica esperienza single-player comprensiva di campagna con storia e missioni“.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Project Sirius è solo uno dei tanti progetti in cantiere annunciati ieri da CD Projekt. La lista dei nuovi titoli include anche un seguito di Cyberpunk 2077, una nuova IP, la nuova trilogia di The Witcher e un secondo spin off con nome in codice Canis Majoris.