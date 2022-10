PS5, Disney + si aggiorna sulle console Sony: l’app ora supporta il 4K HDR

A partire da oggi, gli utenti potranno scaricare Disney+ in maniera nativa sulle console PlayStation 5 e guardare i contenuti in 4K HDR.

Se siete abituati ad usufruire del servizio streaming Disney+ sulla vostra PS5, vi farà senz’altro piacere sapere che finalmente potrete scaricare l’app in maniera nativa sulla vostra console. Da oggi, infatti, potrete guardare in streaming i vostri film preferiti, le serie e le produzioni originali targati Disney+ in qualità video 4K High-Dynamic Range grazie all’arrivo della versione nativa dell’app per PS5 che va definitivamente a migliorare la qualità del servizio sulla console di attuale generazione di Sony.

Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di potenziare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5. La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l’esperienza di visione per i fan – ha dichiarato Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Disney+ richiede un abbonamento a pagamento e una connessione Internet ad alta velocità per una migliore qualità di visione. Potete procedere al download dell’applicazione ottimizzata, dirigendovi nella sezione “Contenuti Multimediali” della vostra console PlayStation5.