A Plague Tale: Requiem, nuovo trailer dedicato a Luca e Sophia

A Plague Tale: Requiem è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer tutto dedicato agli alleati dei due protagonisti: Luca e Sophia. Le loro abilità si riveleranno preziose per Hugo e Amicia per affrontare i pericoli che li attendono nel corso della loro avventura, come dimostra appunto il trailer.

Nel filmato, che potete trovare qui sotto, vediamo infatti Sophia che fa uso di uno specchietto per distrarre le guardie, mentre Lucas aiuta Amicia a creare un diversivo ma anche a muovere un marchingegno per superare quella che pare essere una sezione puzzle.

In questo sequel di A Plague of Tale: Innocence, dovremo seguire Amicia e suo fratello Hugo in una nuova e pericolosa missione e fare tutto il possibile per sopravvivere in un mondo brutale e inumano.

Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali. Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo.

Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un’orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.

A Plague Tale Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X/S e PC.