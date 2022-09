MrBeast ha rifiutato una proposta da 1 miliardo di dollari. “Per il mio canale YouTube? Ne voglio almeno 10”

Lo youtuber MrBeast ha annunciato di aver rifiutato una proposta a nove zeri per l’acquisto del suo canale. Il creatore di contenuti non ha spiegato chi ci fosse dietro la proposta (almeno apparentemente) irrifiutabile, ma ha aggiunto di non essere disposto a vendere per meno di 10 miliardi di dollari. Cioè oltre il doppio di quanto speso da Disney per acquistare Lucasfilm.

MrBeast ha un canale su YouTube da oltre 100 milioni di iscritti. Nei suoi video – sempre virali – Jimmy Donaldson – nome reale dello youtuber – organizza challenge estreme o improbabili con montepremi da capogiro. Una volta ha organizzato una sfida di nascondino “estrema” con 100 dei suoi iscritti: chi riusciva a non farsi trovare all’interno di un immenso centro commerciale americano poteva tornarsene a casa con oltre 10.000 dollari. In altre occasioni ha regalato delle auto di lusso, tra cui diverse Tesla, mentre un iscritto al suo canale scelto a caso ha vinto un’isola privata.

L’anno scorso MrBeast ha portato le sfide di Squid Game nel mondo vero. Niente morti, ma un montepremi di 456.000 dollari.

Dieci mesi fa, sfruttando il successo della serie, ha riprodotto le sfide di Squid Game nel mondo vero. Niente uccisioni, ma in compenso il vincitore ha ricevuto 456.000 dollari. Insomma, avete capito il personaggio e probabilmente anche il motivo dell’incredibile successo dei suoi video.

Recentemente MrBeast ha partecipato ad una puntata del Flagrant podcast. “Alcune persone, che avevano davvero i soldi per chiudere l’affare, mi hanno offerto un miliardo di dollari per rilevare il mio canale e la mia azienda”, ha raccontato. Durante la stessa intervista ha detto di essere certo di trasformare le sue tante attività in un brand da 10 miliardi di dollari. Tra le altre cose, MrBeast ha aperto una catena di hamburgherie e una linea di barrette di cioccolata e altri snack.

Se avessimo un’azienda che produce videogiochi e 100 milioni di persone ci giocassero, se avessimo 1.000 punti fisici della catena Beast Burgers, o le Feastables fossero in vendita in oltre 20.000 negozi. Credo che varrebbe 10 o 20 miliardi di dollari

ha aggiunto lo youtuber, non facendo mistero di avere degli obiettivi molto ambiziosi.

