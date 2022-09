The Callisto Protocol: novità in arrivo domani 29 settembre

Novità in arrivo per The Callisto Protocol. Striking Distance Studios ha annunciato tramite Twitter che domani, 29 settembre alle ore 19:00 ci sarà un nuovo annuncio legato al gioco. Il tweet non riporta ulteriori dettagli, ma si limita a ricordarci che “Non tutto è come sembra nella Prigione di Black Iron“.

All is not what it seems at Black Iron Prison. Tune in tomorrow 10am PST pic.twitter.com/aZISe0iPnR — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) September 28, 2022

Molto probabilmente assisteremo alla pubblicazione di un nuovo trailer o di un video gameplay che ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito al gioco. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che possa trattarsi di qualcosa di più consistente.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One.

