Pokemon Go ha generato ricavi per oltre 4,5 miliardi di dollari in appena sei anni

Dal suo debutto, nel 2016, Pokemon Go ha generato ricavi per 4,5 miliardi di dollari. È uno dei videogiochi più redditizi di sempre.

Dal suo debutto, nel 2016, Pokemon Go ha generato ricavi per 4,5 miliardi di dollari, entrando nel club che include alcuni dei più redditizi videogiochi mobile della storia.

Pokemon Go è un gioco della Niantic: grazie alla realtà aumentata, il giocatore può catturare nuovi Pokémon e sfidare gli altri appassionati. All’epoca – per l’IP sfruttata, ma anche per le meccaniche al tempo molto innovative – Pokemon Go aveva ottenuto un enorme successo, catturando l’attenzione di molti giocatori casual e ottenendo ampia copertura sui media generalisti.

Nel frattempo il gioco ha perso un po’ del suo smalto, come del resto testimoniano il numero di utenti attivi e dei download – entrambi in calo da diversi anni.

In sei anni Pokemon Go ha generato ricavi per oltre 4,5 miliardi di dollari, diventando uno dei videogiochi più redditizi della storia.

Solamente durante il primo mese di debutto, Pokemon Go aveva generato 200 milioni di dollari. Numeri spaventosi, replicati da pochissimi altri videogiochi. Per fare un esempio, la versione mobile di Fortnite impiegò circa 90 giorni per raggiungere l’obiettivo dei 100 milioni di dollari, ossia la metà del traguardo raggiunto dalla Niantic in appena un mese.

Niantic non è più riuscita a replicare il successo di Pokemon Go

Niantic ha tentato di replicare il successo di Pokemon Go in numerose occasioni, ma nessuno degli altri videogiochi dell’azienda è riuscito anche soltanto ad avvicinarsi ai numeri dell’originale. Nel 2019 l’esperimento è stato replicato con Wizards Unite, un altro videogioco in realtà aumentata ambientata nel mondo di Harry Potter. I risultati furono estremamente modesti: in due anni il videogioco aveva generato appena 40 milioni di dollari e nel 2021 è stato chiuso definitivamente.

Nel 2022 l’azienda ha annunciato la cancellazione di quattro altri progetti, tra cui Transformers: Heavy Metal.

Per quanto possa contare su una base di utenti ancora molto attiva, anche i fasti di Pokemon Go sembrano ormai finiti. L’anno di maggiore successo del gioco è stato il 2020, quando gli utenti del gioco avevano speso cumulativamente oltre 900 milioni di dollari in microtransazioni.

Fino ad ora, nel 2022 sono stati spesi 430 milioni di dollari, cioè meno della metà. Secondo le proiezioni degli analisti, il gioco della Niantic dovrebbe chiudere il 2022 con un fatturato di 646 milioni di dollari. L’anno prima i ricavi si erano fermati ad 887.5 milioni di dollari.

Anche il numero di download è in rapido calo: nel 2022 sono diminuiti del 38% rispetto all’anno precedente e l’emorragia non sembra destinata a fermarsi nell’immediato.