Albero di Giada: come si coltiva?

Il suo nome botanico è Crassula ovata, ma è conosciuta come albero di Giada o pianta del denaro. Una pianta sempreverde che viene coltivata come pianta d’appartamento. Le sue foglie sono succulente, carnose, lucide e color verde giada. Queste possono avere una sfumatura rosea ai bordi, se la pianta cresce e viene coltivata in uno spazio luminoso.

La pianta ha bisogno di tanta luce in casa, deve essere esposta a sud o a ovest. Se avete uno spazio esterno come un patio soleggiato, bisogna ricordarsi di spostarla in casa, prima che il freddo d’inizio autunno la colpisca. Occorre innaffiarla solo quando i primi pochi centimetri di compost sono asciutti. Il rinvaso è preferibile in primavera, mentre in inverno ha bisogno di meno acqua. L’albero di Giada regge temperature fino a 10 gradi in inverno. Utile un compost ben bagnato.

Il modo più semplice per far propagare l’albero di Giada è prendere le talee del gambo. Si possono usare cesoie o forbici, quindi tagliare la sezione dello stelo con almeno due nodi. Poi staccare le foglie dal fondo del taglio, lasciandone alcune in alto. Successivamente trasferire in acqua fino allo sviluppo delle radici, poi inserirla in un vaso con un compost corposo senza torba o perlite. Se si annaffia bene, entro poche settimane dovrebbe sviluppare le radici.

La procedura più lenta è il prelievo di talee di foglie, con cui si ottengono piante più piccole. Bisogna togliere alcune foglie giovani dalla pianta, poi metterle in un luogo caldo e asciutto per diversi giorni. Così le estremità tagliate si induriscono. Dopo inserire le foglie in posizione verticale in un contenitore con acqua e compost. In poche settimane le radici dovrebbero formarsi e si possono mettere in singoli piccoli vasi. Se sono presenti foglie gialle la causa è l’eccesso di acqua. Le foglie più vecchie cadranno spontaneamente, se cadono molte foglie, allora la pianta soffre di stress.

Una malattia di cui può soffrire l’albero di Giada è la cocciniglia sul fogliame. Si presenta con macchie bianche sulle foglie da pulire con un panno o del cotone umido di insetticida. Se invece ci sono gli acari e le loro uova è consigliato uno spray con acidi grassi o oli vegetali.