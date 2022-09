Offerte Amazon: FIFA 23 preordinabile ad un prezzo scontato

Le offerte di Amazon permettono a tutti gli utenti di procedere con il pre-order del nuovo titolo a tema calcistico FIFA 23, in uscita il 30 settembre, ad un prezzo scontato interessante (se pensiamo che il gioco non è ancora disponibile).

La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts si presenta per PS4 e PS5 in pre-order a 62,99€ e 71,99€ per quel che concerne l’edizione next-gen, con la old-gen che si trova quindi a costare di meno. Non manca ovviamente la possibilità di fruire della spedizione ad Amazon Prime.





I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere.

Ricordiamo infine che il preordine rimarrà in piedi ancora per poco, visto che a breve il gioco uscirà in commercio e quindi il prezzo potrebbe tornare ad essere come l’originale, ovvero 69,99€ per PS4, 79,99€ per PS5.

