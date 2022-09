Final Fantasy 16 è nuovamente il gioco più atteso in Giappone

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori. Al primo posto troviamo Final Fantasy 16, che riconquista la prima posizione dopo diverse settimane, seguito da Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto.

Ecco la lista completa dei 10 giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Final Fantasy 16 – 652 voti [NSW] Bayonetta 3 – 546 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 541 voti [NSW] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – 477 voti [PS4] Witch on the Holy Night – 244 voti [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth – 239 voti [NSW] Witch on the Holy Night – 228 voti [NSW] Dragon Quest Treasures – 212 voti [PS5] Resident Evil 4 – 196 voti [PS4] Star Ocean The Divine Force – 191 voti

Come possiamo notare, Final Fantasy 16 è ancora una volta il gioco più desiderato dai lettori di Famitsu con un distacco non indifferente dagli altri concorrenti in quanto a voti. L’arrivo delle ultime novità sul gioco ha evidentemente accentuato l’interesse dei giocatori verso questo nuovo capitolo della serie che vanterà la presenza di un intreccio narrativo più maturo e strutturato, oltre che ad un sistema di evocazioni evoluto.

In quarta posizione, troviamo anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che recentemente è tornato a mostrarsi con un breve trailer che ha rivelato finalmente il nome ufficiale di quest’attesissimo seguito. Seguono poi The Witch on the Holy Night al quinto posto, seguito da Final Fantasy 7 Rebirth. Le ultime tre posizioni sono occupate da Dragon Quest Treasures, Resident Evil 4 e Star Ocean The Divine Force.