The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, annunciata la data d’uscita del sequel di Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è il seguito di Breath of the Wild. Il gioco arriverà nella primavera del 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nome ufficiale del seguito di Breath of the Wild. Lo ha svelato la grande N con un trailer nelle battute finali del Nintendo Direct di oggi. Il breve filmato, che trovate qui sotto, rivela infine anche la data d’uscita del gioco. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023.

I dettagli sul nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch in realtà sono ancora molto scarsi. Sappiamo che la prossima avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Infatti, nel breve filmato, che mostra per la prima volta alcuni sprazzi di gameplay, vediamo Link gettarsi da un santuario situato su una misteriosa isola fluttuante nel cielo, sfruttando il suo aliante per sorvolare i cieli e persino una sorta di ascensore magico per risalire verso l’alto.