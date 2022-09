Resident Evil 9 sarà in terza persona? Capcom non lo esclude

Il prossimo Resident Evil potrebbe essere in terza persona. Capcom ha ammesso che valuterà caso per caso se adottare la visuale in prima o in terza persona.

Resident Evil 9 potrebbe essere in terza persona. Stando a quanto dichiarato da Capcom durante il Tokyo Game Show 2022, non è detto che i prossimi giochi della serie continuino ad adottare una visuale in prima persona, come nel caso di Resident Evil 7 e Resident Evil Village.

Il team di sviluppo fa sapere che al momento non c’è nulla di preciso e che valuterà caso per caso quale strada intraprendere. Quindi ad oggi, non è detto che Resident Evil 9 prosegua con il percorso già tracciato da Resident Evil 7 Biohazard. Per i prossimi progetti, gli sviluppatori decideranno quale visuale adottare, scegliendo in base alle esigenze narrative e di gameplay del gioco.

Inoltre, il team ha confermato che a differenza di quanto successo con Resident Evil Village, Resident Evil 7 non riceverà alcun aggiornamento con la visuale in terza persona, in quanto il gioco è pensato esclusivamente per la prima persona.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che durante il Tokyo Game Show 2022, Capcom ha condiviso anche nuovi dettagli sul DLC Shadow of Rose di Resident Evil Village.