Resident Evil Village: Shadow of Rose, il DLC concluderà la saga della famiglia Winters

Resident Evil Village: Shadow of Rose, il nuovo DLC del gioco, concluderà la saga della famiglia Winters. A rivelarlo è stato il director Kento Kinoshita durante un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN al Tokyo Game Show 2022. Il director non ha svelato molto su ciò che ci aspetta nel prossimo capitolo di Resident Evil, ma possiamo già immaginare che ci troveremo ad avere a che fare con personaggi del tutto nuovi.

La saga dei Winters iniziata nel 2017 con Resident Evil 7: Biohazard si concluderà dunque con l’espansione Shadow of Rose, che avrà come protagonista la figlia di Ethan Winters, ormai sedicenne. Divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu.

Restando in tema, negli ultimi giorni Shadow of Rose è tornato a mostrarsi con un nuovo video di gameplay di 7 minuti che mostra Rose nuovamente in azione e tutta una serie di nuovi nemici. In attesa di saperne di più sul futuro della serie Capcom, vi ricordiamo che il DLC Shadow of Rose sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022.