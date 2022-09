Resident Evil Village: Shadow of Rose, nuovo video di gameplay dal TGS 2022

Shadow of Rose, il DLC DI Resident Evil Village, torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay catturato da IGN durante il Tokyo Game Show 2022.

Resident Evil Village: Shadow of Rose, l’atteso DLC dell’ultimo capitolo di Resident Evil, torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay, catturato da IGN durante il TGS 2022. Il filmato, della durata di circa 7 minuti, ci permette di vedere una sezione dell’avventura proposta dall’espansione, interamente giocabile in terza persona.

Vi ricordiamo che il DLC Shadow of Rose avrà come protagonista Rose, la figlia sedicenne di Ethan. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu.

Restando in tema, negli ultimi giorni Resident Evil Village è tornato a mostrarsi in occasione dell’evento Capcom del TGS dove sono stati svelati ulteriori dettagli sulla Gold Edition, l’edizione che contiene oltre al gioco base anche tutti i contenuti del pacchetto The Winters Expansion.

Resident Evil Village: Shadow of Rose sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022.