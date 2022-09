Resident Evil Village Gold Edition, nuovi dettagli in un video

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha presentato in video tanti nuovi dettagli riguardanti Resident Evil Village Gold Edition. Il filmato, che trovate qui sotto, permette di dare sguardo più approfondito alla modalità in terza persona che ci consentirà di immergerci nell’incubo di Ethan Winters da un’altra prospettiva.

Il video include anche un breve assaggio del DLC Shadow of Rose che, ricordiamo, avrà come protagonista Rose, la figlia sedicenne di Ethan. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu.

Ma non è tutto: Capcom ha annunciato anche che Resident Evil Village arriverà anche su tutti i Mac con chip M1 e M2, oltre che su Nintendo Switch via Cloud, sempre dal 28 ottobre 2022. Attualmente è già disponibile una demo della versione cloud.

Infine, è stato annunciato un evento dedicato alla serie Resident Evil, che verrà trasmesso prossimamente e che presenterà ulteriori novità.