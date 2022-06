Resident Evil Village, annunciata la modalità in terza persona e altre novità

Capcom ha annunciato la modalità in terza persona per Resident Evil Village e altre novità legate alla modalità Mercenari: ecco tutti i dettagli.

In occasione del Capcom Showcase di questa sera, Capcom ha annunciato l’arrivo della modalità in terza persona per Resident Evil Village e altre novità legate alla modalità Mercenari. A partire dal 28 ottobre 2022, con l’arrivo del DLC Shadow of Rose, i giocatori potranno immergersi nell’incubo di Ethan Winters da un’altra prospettiva e con visuale in terza persona.

Ma non è tutto: l’arrivo del pacchetto Additional Orders per la modalità Mercenari introdurrà tre nuovi personaggi giocabili, ossia Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu, dotati ognuno di caratteristiche uniche.

Specifichiamo inoltre che questi tre contenuti saranno inclusi nella Gold Edition del gioco, che sarà disponibile sempre a partire dal 28 ottobre. Vi ricordiamo che il DLC di Shadow of Rose è stato presentato questa sera con un trailer e ci permetterà di vestire i panni di Rose, la figlia di Ethan Winters. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu.