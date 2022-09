Offerte Amazon: Fire Emblem Engage preordinabile in sconto

Su Amazon è disponibile il preordine in sconto di Fire Emblem Engage, tattico della famosa saga pronto ad arrivare su Switch.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto il preordine di Fire Emblem Engage, nuovo titolo della saga in arrivo su Nintendo Switch il 20 gennaio 2023.Il gioco, che ricalca gli stilemi degli altri Fire Emblem, permetterà anche di evocare eroi del passato come Marth e Celica.

Il prezzo al quale potrete preordinare questo Fire Emblem Engage è di 49,99€, con uno sconto di 10€ dal prezzo originale, ottimo per un gioco Nintendo non ancora uscito. Il celebre sistema di combattimento a turni che contraddistingue la serie Fire Emblem fa il suo ritorno insieme a un cast di nuovi personaggi che puoi personalizzare per creare le tue strategie.

Ecco la sinossi ufficiale del gioco:

Durante un terribile conflitto con il Drago Maligno, quattro regni hanno unito le forze con eroi di altri mondi per imprigionarlo. Mille anni dopo, questo formidabile nemico sta per liberarsi. Nei panni di un Drago Divino, usa strategie avanzate e ricche opzioni di personalizzazione per realizzare il tuo destino: trovare gli anelli emblemi sparsi per il mondo e riportare la pace nel continente di Elyos.

Evoca leggendari eroi di titoli Fire Emblem del passato, come Marth e Celica, e combatti al loro fianco in questa nuova storia. Il celebre sistema di combattimento a turni che contraddistingue la serie Fire Emblem fa il suo ritorno insieme a un cast di nuovi personaggi che puoi personalizzare per creare le tue strategie

