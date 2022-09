Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovo video di gameplay di 9 minuti

Mario + Rabbids: Sparks of Hope torna a mostrarsi con un lungo video di gameplay della durata di quasi nove minuti. Vediamo il filmato.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, l’atteso seguito di Kingdom Battle, torna mostrarsi in un nuovo video di gameplay, catturato da Game Informer. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra quasi nove minuti di sequenze in-game che ci permettono di dare nuovamente uno sguardo a tutte le novità introdotte in questo nuovo capitolo.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e tantissimi altri partiremo alla volta di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark.

Tra le principali novità introdotte in questo nuovo capitolo c’è la possibilità di muoversi liberamente durante il proprio turno, a differenza del passato. Ogni eroe, inoltre, potrà contare sulle proprie abilità speciali e su una specifica arma capace di offrire uno stile di gioco unico. Durante le battaglie, potremo contare anche sull’aiuto degli Sparks che ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare in combattimento.

Vi ricordiamo, inoltre, che il gioco sarà disponibile in due edizioni: Standard e Gold Edition. Quest’ultima edizione includerà, oltre al gioco base, anche un pass stagionale che vi permetterà di accedere ad alcuni contenuti aggiuntivi come nuovi eroi, nuove quest, nuove battaglie e nuove skin per le armi.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.