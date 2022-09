GTA 6: l’hacker dietro all’enorme leak sarebbe stato arrestato a Londra

L’hacker responsabile del clamoroso leak di GTA 6 potrebbe essere stato arrestato. Stando alle informazioni condivise sui social dalle forze di polizia di Londra, un giovane hacker di soli diciassettenne anni sarebbe stato arrestato ieri nell’Oxfordshire e si troverebbe attualmente in stato di fermo.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU). He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J — City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022

Non sono stati fatti riferimenti espliciti a GTA 6, almeno da parte della polizia, ma diversi elementi portano a pensare che sia proprio lui il responsabile del leak ai danni di Rockstar Games. Come sappiamo, il gruppo dietro all’hacking è chiamato Lapsus$ ed il proprietario del gruppo sarebbe proprio un giovane residente dell’Oxfordshire di soli 17 anni.

Tra l’altro, non è la prima volta che il ragazzo finisce in galera, in quanto già all’inizio del 2022 era stato arrestato dalla City of London Police per aver rubato circa 10 milioni di sterline, facendo l’hacking di compagnie quali Microsoft, Samsung e altre ancora.

A contribuire alla cattura dell’hacker, inoltre, sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, in totale anonimato, avrebbe fatto una soffiata alla polizia di Londra. Infine, le indagini sul caso di GTA 6 sono state affidate proprio alla City of London Police e alla National Crime Agency.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la polizia di Londra non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla responsabilità riguardo il leak di GTA6. Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi.