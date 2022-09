Pixel 7 e Pixel Watch, i nuovi prodotti targati Google si mostrano in un video ufficiale

22—Set—2022 / 9:43 AM

A poche settimane dall’evento di presentazione, Google ha pubblicato un video dedicato ai suoi prossimi, attesi, prodotti hardware: i nuovi Pixel 7 e 7 Pro e il Pixel Watch. Il video ci offre una breve panoramica sui device, consentendoci di dare uno sguardo al loro design prima del debutto.

Il 7 ottobre Google presenterà tre nuovi prodotti. I nuovi smartphone della linea Pixel – Pixel 7 e Pixel 7 Pro – e il suo primo smartwatch, il Pixel Watch. Non sono gli unici prodotti a cui lavora Mountain View: sappiamo (perché ci è già stato mostrato) che in cantiere c’è anche il primo tablet brandizzato Pixel. Inoltre, grazie al codice della beta di Android 13, sappiamo anche che dovrebbe arrivare una versione ‘Pro’ del tablet appena menzionato, oltre che uno smartphone pieghevole sempre targato Pixel. Per tutti questi prodotti bisognerà aspettare un pochino di più: verosimilmente se ne parlerà nel 2023.

Nel nuovo video i Pixel 7 si mostrano in tutte le colorazioni ufficiali che saranno disponibili fin dal lancio. A spiccare è il nuovo design, decisamente più elegante: il vistoso modulo fotografico della scorsa generazione è stato rimpiazzato da una fascia in metallo meno rialzata rispetto alla scocca posteriore.

Complessivamente, il video mostra anche l’ecosistema di prodotti della linea Pixel, che ormai non si limita più soltanto agli smartphone. I due telefoni vengono accompagnati dal Pixel Watch e anche dai Pixel Buds Pro, gli auricolari che erano stati presentati a maggio. Una famiglia di prodotti interconnessi tra di loro destinata, con i futuri tablet, a diventare sempre più numerosa. L’appuntamento è al 7 ottobre per scoprire tutte le novità targate Google Pixel.