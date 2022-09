Pixel Tab: trapelano nuove informazioni sul tablet Android

Google ha annunciato il Pixel Tablet al Google I/O 2022 e l’evento riguardava in gran parte la serie Google Pixel 7 insieme al Pixel Watch, quindi sappiamo molto poco del Pixel Tablet, tuttavia ora abbiamo alcune nuove informazioni sul prossimo tablet Android e potrebbe deludere alcune persone.

Secondo lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, il Pixel Tablet sarà alimentato dal SoC Tensor di prima generazione che si trova sulla serie Pixel 6. Questa informazione è stata rivelata attraverso il codice trovato in AOSP, che ha anche rivelato una serie di altri dettagli sul tablet in arrivo.

Purtroppo, al Google Pixel Tablet mancheranno a quanto pare alcune funzionalità chiave che si trovano sui migliori tablet in circolazione, ad esempio, pare che non avrà il supporto dati GPS o cellulare, e ciò significa che il tablet non sarà per le persone che cercano qualcosa che sia di fascia alta. Inoltre ciò implica anche che il tablet sarebbe pensato principalmente per coloro che cercano qualcosa che sia fatto per essere usato in casa piuttosto che un dispositivo portatile di cui si possa usufruire anche all’esterno.

Wojciechowski ha tweettato sul suo profilo queste parole: