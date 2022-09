Aerei elettrici: GlobalX firma con Eviation per 50 velivoli Alice

GlobalX ha firmato una lettera di intenti per l’ordine di 50 aerei elettrici Alice. Si prevede l’apertura di nuove rotte per i passeggeri in viaggio.

La notizia è stata resa ufficiale da Eviation Aircraft, produttore di aeromobili elettrici. La novità riguarda la Global Airlines Group, Inc. (GlobalX) che ha firmato una LOI (lettera di intenti) con Eviation. Si tratta di un ordine di 50 aerei Alice completamente elettrici. GlobalX è un fornitore che si trova a Miami nel settore di jet charter passeggeri e cargo. Tale firma porterà all’apertura di nuove rotte per il viaggio dei passeggeri in Florida, Bahamas e Caraibi. Un piano che prevede l’adozione di tecnologie sostenibili e senza carbonio.

Gli aerei Alice sono tutti elettrici, possono portare 9 passeggeri offrendogli un’esperienza di volo premium. Il velivolo, essendo completamente elettrico, non produce emissioni di carbonio. Inoltre, il rumore è ridotto e i costi sono minori rispetto ai jet leggeri o ai turboelica di fascia alta. Alice ha due unità di propulsione elettrica magni650 di magniX. Questo è il leader mondiale nel settore di propulsione elettrica in volo relativa a questa scala.

GlobalX gestisce sette aeromobili della famiglia A320, servendo America, America Latina e i Caraibi. Ha anche 15 aeromobili cargo A321 in leasing e darà inizio alle operazioni cargo nel quarto trimestre del 2022. Inoltre, saranno introdotte nuove opzioni di volo sostenibili per i mercati di Bahamas, Orlando e Miami. La consegna del suo aereo Alice iniziale è prevista per GlobalX nel 2027. Sempre da parte di GlobalX è in corso la valutazione della variante di aereo cargo di Alice.