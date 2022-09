Dimagrire è più facile con l’esposizione al sole

Chi si espone al sole per 20-30 minuti al giorno, di prima mattina, riesce a mantenersi in forma o a dimagrire. Le prime ore di sole sono le più efficaci.

Se una persona vuole dimagrire o mantenersi in forma in modo più facile, allora deve fare una dieta sana e regolare attività fisica. Un altro accorgimento però è quello di esporsi quotidianamente al sole, perché accelera il meccanismo. Il sole è ideale per far funzionare in modo corretto il nostro metabolismo. Basterebbe esporsi 20 minuti di primo mattino per restare in forma o dimagrire, se necessario.

Le prime ore di sole mattutino permetterebbero di mantenersi sui valori più bassi e quindi consentono di perdere peso in maniera naturale. Lo studio è stato svolto da 54 persone per sette giorni. Tutte dotate di un monitor actigrafo al polso per misurare i parametri di esposizione al sole.

È stato calcolato l’apporto calorico assunto dalle persone e il loro BMI. Stare al sole 20-30 minuti ogni giorno tra le 8 e le 12 di mattina dà un indice di massa corporea molto più basso. Ciò rispetto ad altri orari di esposizione al sole.

Quanto prima si verificava l’esposizione alla luce durante il giorno, tanto più l’indice di massa corporea degli individui era basso.

Kathryn Reid

Ecco che chi si alzava presto e usciva sotto il sole aveva vantaggi più alti di restare in linea senza contare determinati fattori.

La luce è l’agente più potente per sincronizzare l’orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani, che a sua volta regolano anche il bilancio energetico.

dottor Phyllis C. Zee, autore principale dello studio

La prima luce del sole è quella più forte e riesce ad agire sugli ormoni e sul metabolismo avvantaggiando un peso del corpo più basso. Tutte le persone non riescono, causa impegni, a esporsi alla luce del sole di primo mattino. Gli studiosi consigliano di poter trovare una pausa lavoro per fare una passeggiata al sole.