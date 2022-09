Amazon: tra una settimana l’evento dedicato ai nuovi prodotti hardware

Amazon ha annunciato un nuovo evento dedicato alle sue novità hardware. L’azienda mostrerà alcuni suoi nuovi prodotti e ci si aspetta che verranno presentati alcuni nuovi modelli della linea Echo.

L’evento è fissato per mercoledì 28 settembre e si terrà alle ore 18:00 italiane. La brutta notizia? Non sarà trasmesso in diretta streaming e dunque non sarà possibile scoprire in tempo reale i nuovi prodotti. Poco importa, perché su Lega Nerd troverete comunque tutte le novità di Amazon non appena verranno annunciate.

Un anno fa Amazon aveva utilizzato il suo evento dedicato alle novità hardware per presentare il suo piccolo robot ‘Astro’, oltre al nuovo Echo Show 15, il dispositivo della linea Echo con lo schermo più grande di sempre, e Glow, un dispositivo pensato per i bambini. A distanza di un anno, Astro e Glow non sono ancora disponibili in Italia. Al contrario, l’Echo Show 15 è disponibile su Amazon Italia ad un prezzo di 249,99€.

Chissà, con un po’ di fortuna Amazon mercoledì prossimo potrebbe annunciare una nuova versione di Astro e magari questa volta il robottino verrà messo in commercio anche in Europa.

Per il momento le informazioni sull’evento sono limitatissime e non abbiamo davvero idea dei prodotti che Amazon potrebbe annunciare. Non resta che aspettare esattamente sette giorni per saperne di più.