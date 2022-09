Nightmare Before Christmas: Henry Selick apre all’idea dei corti animati

Henry Selick ha di recente rivelato di aver più volte discusso della possibilità di realizzare un sequel di Nightmare Before Christmas, ma che ad impedire all’idea di andare avanti ed entrare in sviluppo c’è stato il fatto che si sia discusso di un progetto in CG, una prospettiva che non attraeva molto il filmmaker. Ma Selick avrebbe comunque aperto all’ipotesi di corti animati dedicati.

Queste sono le sue parole:

L’idea dei corti non è mai venuta in passato, ma credo che Tim Burton sarebbe interessato a questa possibilità. Sarebbe un qualcosa di fresco, giustificherebbe l’idea di un sequel, i corti avrebbero senso.

Intanto sarebbe già stato scritto il sequel di Nightmare Before Christmas sotto forma di romanzo. Al centro del racconto c’è la vita di Jack e Sally da sposati, con la protagonista che si trova ad affrontare un nemico misterioso nel paese di Halloween. Durante questo confronto Sally deve fare i conti anche con il suo passato.

Lo stesso autore del libro ha dichiarato: