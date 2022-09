Miller’s Girl: Jenna Ortega e Martin Freeman protagonisti del film

Jenna Ortega è entrata a far parte del progetto di Lionsgate e Point Grey intitolato Miller’s Girl, che vede coinvolto anche Martin Freeman. Si tratta del lungometraggio di debutto di Jade Halley Bartlett. Ricordiamo che Jenna Ortega sarà la protagonista di Mercoledì, la serie TV sulla Famiglia Addams.

Al centro del film c’è la storia di un rapporto particolare, legato ad un progetto creativo che lega un insegnante ed una studentessa. La produzione del progetto è stata assegnata a Mary-Margaret Kunze, che lavorerà per Point Grey. Josh Fagen supervisionerà il film per Point Grey, con Chelsea Kujawa e Scott O’Brien che faranno da supervisori per Lionsgate.

Erin Westerman di Lionsgate ha dichiarato:

Il film parla già di per sé, ma il livello dei talenti che abbiamo assemblato rende questo progetto speciale, grazie anche all’abbagliante voce narrativa di Jade Halley Bartlett.

Le riprese di Miller’s Girl sono attualmente in corso in Georgia. Ricordiamo che Jenna Ortega, oltre a comparire in Mercoledì, è stata anche nel cast dell’ultimo lungometraggio della saga di Scream. Mentre Martin Freeman è stato il co-protagonista di Sherlock.

