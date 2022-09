I May Destroy You – Trauma e rinascita, da oggi su Sky e Now la serie di Michaela Coel

Da oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW I May Destroy You – Trauma e rinascita, la serie di Michaela Coel: ecco il trailer italiano e le foto.

In arrivo oggi su Sky e NOW I May Destroy You – Trauma e rinascita, la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice: vi presentiamo dunque il trailer italiano e le foto ufficiali.

La serie, che affronta in modo schietto e provocatorio il delicato tema del consenso sessuale, andrà in onda su Sky Atlantic nelle serate del 20 e del 27 settembre con 6 episodi a serata e sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand.

La protagonista, Arabella, icona millennial interpretata da Michaela Coel (Chewing Gum, Black Earth Rising) è affiancata dall’amica Terry, aspirante attrice interpretata da Weruche Opia, e dall’amico Kwame, istruttore di fitness interpretato da Paapa Essiedu. Il trio è affiancato da un talentuoso cast composto da Aml Ameen, Harriet Webb, Marouane Zotti, Stephen Wight, Sarah Niles, Karan Gill, Adam James, Natalie Walter, Tobi King Bakare, Michelle Greenidge, Lewis Reeves e Chin Nyenwe.

Michaela Coel è produttrice esecutiva con Phil Clarke, Roberto Troni e Sam Miller. La serie è prodotta da Simon Maloney e Simon Meyers in co-produzione con BBC.

Sinossi:

Arabella è una londinese spensierata e sicura di sé con una fiorente carriera di scrittrice, un aspirante fidanzato che la corteggia dall’Italia e un grande e spassoso gruppo di amici. Celebrata come la “voce della sua generazione” dopo l’uscita del suo primo romanzo, Arabella merita il suo successo e ha in cantiere un secondo volume. Per staccare dal lavoro organizza una serata di divertimento tra amici, ma la mattina dopo i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Scopre di essere stata drogata e inizia un viaggio, a tratti doloroso e a tratti esilarante, alla scoperta di ciò che le è successo, arrivando a luoghi sorprendenti e conclusioni controverse.

