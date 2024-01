The Last of Us: Isabela Merced sarà Dina nella seconda stagione del serial

Vi riportiamo un nuovo annuncio da parte di HBO e Sky: nella seconda stagione di The Last of Us, Dina sarà interpretata da Isabela Merced.

HBO è stata di parola ed ecco anche l’ultimo annuncio (per questa settimana) in merito alle new entry nel cast della seconda stagione di The Last of Us, che sta per cominciare le riprese. Dopo Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby e Young Mazino in quello di Jesse, la rivelazione odierna riguarda il casting di Isabela Merced per la parte di Dina, uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui abita. L’attrice di origine peruviana è nota per diverse produzioni cinematografiche e televisive, tra cui 100 cose da fare prima del liceo e Dora l’esploratrice; la vedremo presto sul grande schermo tra i co-protagonisti di Madame Web.

Craig Mazin e Neil Druckmann (ovvero i produttori esecutivi, co-creatori della serie, sceneggiatori e registi principali – e, ricordiamolo, Druckmann è anche il creatore dei personaggi e ha diretto i videogiochi) hanno così commentato l’annuncio:

Dina è calorosa, brillante, selvaggia, divertente, virtuosa, pericolosa e instantaneamente amabile. Potresti cercare in eterno per un interprete che incarna senza sforzo tutte queste cose, oppure potresti subito trovare Isabela Merced. Non potremmo essere più fieri di aver la possibilità di accoglierla nella nostra famiglia.

Ricordiamo che The Last of Us è l’apprezzatissima versione televisiva di uno dei titoli più amati e premiati dai videogiocatori nell’ultimo decennio, e probabilmente il miglior adattamento mai realizzato. Realizzato per HBO, in Italia è un’esclusiva Sky e NOW, la cui prima stagione è ora disponibile anche in Home Video, nelle versioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, per Warner Bros. Home Entertainment, dopo l’apprezzatissimo passaggio televisivo. Basata sull’omonimo videogioco di successo, The Last of Us ha registrato il secondo più grande debutto per una serie targata HBO, dietro solo a House of the Dragon, ottenendo inoltre una crescita di audience costante nel corso della sua messa in onda, con un aumento del 75% di share nel suo finale di stagione, andato in onda in tutto il mondo domenica 12 marzo.

