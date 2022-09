GTA 6: Rockstar conferma il leak e assicura che non ci saranno ritardi nello sviluppo

Come previsto, la risposta di Rockstar a quanto accaduto nelle scorse ore non si è fatta attendere. Dopo la comparsa del clamoroso leak che ha coinvolto GTA 6, il team di sviluppo ha deciso di parlare della vicenda condividendo un comunicato stampa sui propri profili social, confermando la veridicità del leak e dicendosi estremamente delusa per quanto accaduto.

Per chi non fosse al corrente della vicenda, ieri 18 settembre 2022, sono trapelati in rete 90 video di GTA 6 tratti da una build vecchia che mostrano il gioco in una fase ancora arretrata dello sviluppo. Sta di fatto che quei video e quelle immagini hanno rivelato molte delle caratteristiche del gioco, confermando alcuni rumor emersi nei mesi scorsi, come la presenza di protagonisti sia maschili che femminili e l’ambientazione di Vice City. Ecco il testo integrale del comunicato condiviso da Rockstar Games:

Di recente abbiamo subito un’intrusione nel nostro network in una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente materiale confidenziale dai nostri sistemi, inclusi filmati di sviluppo del prossimo Grand Thef Auto – recita il post di Rockstar Games. Al momento non prevediamo di interrompere nessuno dei nostri servizi di gioco né alcun effetto a lungo termine sullo sviluppo dei nostri progetti in corso.Siamo estremamente delusi del fatto che i dettagli del nostro prossimo gioco siano stati condivisi con tutti voi in questo modo. Il nostro lavoro sul prossimo gioco della serie Grand Theft Auto continuerà come da programma e rimaniamo impegnati nel fornire a voi, i nostri giocatori, un’esperienza che superi davvero le vostre aspettative. Vi aggiorneremo presto e, ovviamente, vi presenteremo correttamente questo progetto quando sarà pronto. Vogliamo ringraziare tutti per il loro continuo supporto attraverso questa situazione.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Nonostante la fuga di notizie, dunque, Rockstar assicura che i suoi piani non cambieranno e che non ci saranno ulteriori ritardi nello sviluppo. L’obiettivo ad oggi resta sempre quello di riuscire a creare un’esperienza unica e in grado di sorprendere i giocatori di tutto il mondo. Nel comunicato, inoltre, la compagnia non fa cenno all’eventuale presenza dei codici sorgente di GTA 6 tra la “refurtiva”, il che però non esclude automaticamente la possibilità che l’hacker ne sia entrato in possesso.