GTA 6, Jason Schreier conferma l’autenticità del leak: “È un incubo per Rockstar”

Il clamoroso leak che ha coinvolto GTA 6 ha rivelato immagini, spezzoni di gameplay e tantissimi altri dettagli sull’atteso nuovo capitolo della serie Rockstar. Dopo alcune ore dalla pubblicazione del materiale, il noto insider e giornalista di Bloomberg, Jason Schreier è intervenuto su Twitter per confermare l’autenticità del leak aggiungendo che si tratta di una delle più grandi fughe di notizie della storia dei videogiochi.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022