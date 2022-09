Delfini: i maschi conquistano grazie alle alleanze

Una recente ricerca ha studiato l’organizzazione sociale di 121 maschi adulti di tursiopi indopacifici in Australia. Un modo per analizzare meglio struttura e rete di alleanze sociali presenti. I maschi adulti di delfini formano nuclei di 2-4 individui con un gran legame fra loro. Successivamente i maschi instaurano rapporti sociali con altri individui facenti parte di altre alleanze primarie. Così formano un’alleanza di secondo ordine formato da 10-15 individui.

Il sistema di alleanze può arrivare al terz’ordine, formato da delfini appartenenti al primo e al secondo ordine fra gruppi sociali diversi. I risultati dei ricercatori hanno dimostrato due aspetti importanti. Nella specie di delfino maschio tursiope indopacifico è emersa la presenza di alleanze di terzo livello tra maschi di questa popolazione. Si tratta di alleanze fra le più complesse di tipo animale e superiori anche a quelle degli scimpanzé. Poi i maschi adulti ben interconnessi a livello sociale con altri, dentro le alleanze, trascorrevano più tempo con le femmine. Così avevano un rischio minore di essere attaccati da altri maschi interessati al corteggiamento del gruppo di femmine.

Si tratta di un fenomeno chiamato scudo sociale. Questo dimostra che il fenomeno di alleanze maschili e fattori cognitivi siano le cause per aumentare le possibilità di accoppiamento dei delfini maschi adulti. I ricercatori hanno quindi studiato l’etologia sociale di questa specie. Così gli individui che mostrano queste alleanze multilivello sembrano più propensi ad aumentare la possibilità della loro riproduzione. Questo in confronto a quelli che non hanno tali peculiarità comportamentali.

Lo studio è stato utile a capire i confini evolutivi delle caratteristiche cognitive e sociali relative alle alleanze. Ci mostrano anche però lo sviluppo delle capacità cognitive sociali presenti nelle altre specie animali, oltre ai delfini.