Delfini indonesiani: finalmente tornati in mare aperto

Sono tre i delfini tursiopi rilasciati in mare aperto in Indonesia. Finalmente, dopo anni di prigionia nella piscina di un resort, sono tornati nel loro habitat.

Johnny, Rocky e Rambo sono i tre delfini tursiopi rilasciati in mare aperto, dopo una vita di prigionia. In precedenza erano stati costretti a esibirsi in un circo, poi dopo sono stati rinchiusi in una piscina di un resort per intrattenere i turisti. Gli animali erano sottopeso e riportavano lesioni gravi. Il più vecchio, Johnny, aveva denti consumati fino a sotto il bordo gengivale, al momento del suo primo salvataggio nel 2019.

A causa delle condizioni in cui i tre animali erano relegati hanno presentato condizioni fisiche con ferite profonde e problemi di comportamento. Vivendo in isolamento in acqua con presenza di cloro e costretti a esibirsi per turisti non hanno potuto godere del loro habitat naturale. Già, perché vivendo strettamente con gli esseri umani, smettono di cacciare e trascorrono il 90% del loro tempo sulla superficie dell’acqua.

A prendersi cura dei tre delfini tursiopi sono stati i membri del Ric O’Barry’s Dolphin Project presso lo Umah Lumba Rehabilitation, a ovest di Bali. I delfini, dopo le preziose cure, hanno ripreso forza e peso, ricominciando a cacciare e a vivere sott’acqua. Al momento del loro rilascio in mare aperto hanno iniziato a riesplorare il loro habitat. Saranno controllati tramite Gps per un anno. Decideranno dove andare quando si sentiranno pronti, per ora almeno sono finalmente liberi.