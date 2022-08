Memoria dei delfini: un aiuto per capire i nostri ricordi

Possiamo capire meglio lo sviluppo dei nostri ricordi grazie ai delfini. Si tratta del centro di uno studio di psicologia condotto da ricercatori dell’Università di Cambridge. In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino e del Parco Zoomarine di Roma. Si è scoperto che i delfini della specie Tursiops truncatus siano capaci, senza alcun tipo di addestramento di ricordare informazioni. Informazioni relative a “dove” e a “chi” ha dato loro un oggetto. Ciò rivela che i delfini abbiano una memoria “episodica”, cioè che contiene informazioni datate per spazio e per tempo. Lo studio dimostra che i delfini siano capaci di ricordare le informazioni che non sapevano essere importanti.

Nelle fasi iniziali della ricerca, abbiamo addestrato 8 delfini a prendere e successivamente riportare una boa in una specifica postazione della loro vasca.

Elias Garcia-Pelegrin

Nel test di memoria il ricercatore richiede nuovamente al delfino di riportare l’oggetto, ma in questa fase l’oggetto non è più nella posizione dove era stato rilasciato. In questa situazione, l’unica possibilità da parte del delfino per assolvere il compito affidato dal ricercatore è quella di ricordare il precedente episodio e in particolare dove fosse l’oggetto e chi fosse lo sperimentatore che lo aveva lasciato, cioè informazioni accessorie memorizzate in modo automatico.

Luigi Baciadonna, ricercatore UniTo e coautore dello studio

Tutti i delfini hanno superato il test di memoria del ‘dove’, e sette delfini su otto hanno superato il test di memoria del ‘chi’. L’aspetto interessante è che le informazioni richiamate in memoria, essenziali per superare le prove, erano secondarie, non essenziali per il recupero dell’oggetto nella prova antecedente il test. Tutto questo suggerisce una memoria episodica in questi mammiferi marini.

Livio Favaro, coautore e ricercatore in Biologia Marina all’Università degli Studi di Torino

Grazie allo studio, future ricerche faranno chiarezza su ulteriori aspetti dello sviluppo della memoria umana.